Пентагон готує масові звільнення співробітників - Bloomberg

Міністр оборони США Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає масове скорочення цивільного персоналу Пентагону, пише в суботу, 29 березня, Bloomberg.

Таким чином Гегсет підтвердив свою рішучість приєднатися до кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення федеральної робочої сили, йдеться у повідомленні.

У лютому американське міністерство оборони оголосило плани звільнити від п'яти до восьми відсотків свого цивільного персоналу. У підписаному меморандумі не вказаний цільовий відсоток звільнень. Однак, наразі в Пентагоні працює близько 950 000 цивільних осіб, й скорочення, імовірно, можуть торкнутися орієнтовно 76 тисяч осіб, повідомляє Bloomberg.

У меморандумі Гегсет закликає до реалізації програми відстроченої відставки та надання можливості добровільного дострокового виходу на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право. Він також попросив керівників міністерства оборони надати йому "пропоновану організаційну схему" своїх відомств до 11 квітня.

Скорочення у федеральних агентствах США

Нагадаємо, після приходу до влади у США президента Дональда Трампа його адміністрація почала впроваджувати жорсткі кроки зі скорочення федеральних установ та міжнародних програм. Створений Трампом Департамент ефективності уряду (DOGE), який фактично контролює мільярдер Ілон Маск, урізає державні видатки, закриваючи цілі структури і звільняючи тисячі чиновників. Серед іншого заходи нової команди Трампа вже призвели до скорочення програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та фінансування іномовників "Голос Америки" та "Радіо Свобода".

Втім, нещодавно стало відомо, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) відкликає своє рішення про скасування гранту для медіакорпорації "Радіо Свобода", грантова угода знову набирає чинності. Також суд наказав адміністрації Трампа тимчасово призупинити процес закриття радіокомпанії "Голос Америки", чим заборонив уряду звільнити 1300 журналістів та інших працівників американської служби новин, яких раптово відправили у відпустку на початку місяця.