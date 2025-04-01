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АНАЛІТИКА

WP: Пентагон вважає головною загрозою Китай, а стримування Росії хоче залишити Європі

 

Головною загрозою США слід вважати Китай, а стримування Росії варто залишити союзникам у Європі, йдеться у вказівці міністра оборони Піта Геґсета, пише The Washington Post.

Секретний документ, з яким ознайомилося видання, був розісланий усередині американського оборонного відомства і є тимчасовим стратегічним посібником із національної оборони зі встановленою системою пріоритетів для керівництва американського оборонного відомства. Подекуди він майже дослівно повторює торішню доповідь Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру, який брав участь у розробці передвиборчої програми для другого президентства Трампа. Один із авторів цієї доповіді Александр Велез-Грін обійняв високу посаду в Пентагоні.

У тимчасовому стратегічному посібнику міністр оборони США Піт Геґсет називає Китай єдиною загрозою, на яку має орієнтуватися міністерство, а потенційне вторгнення КНР на Тайвань - єдиним ключовим сценарієм.

Документ закликає чинити тиск на Тайбей, щоб він значно збільшив свої витрати на оборону. Президент США Дональд Трамп та його союзники критикували Тайвань за недостатні інвестиції у власну оборону, закликаючи острів витрачати до 10% свого ВВП на озброєння. Рекомендована пропорція значно вища за ті суми, які витрачають на оборону США та їхні союзники, йдеться в публікації.

У документі йдеться, що Пентагон чинитиме тиск на союзників у Європі, на Близькому Сході та в Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе стримування Росії, Північної Кореї та Ірану.

Переорієнтація на Китай передбачає нарощування військової присутності США в регіоні та посилення уваги до озброєнь, здатних уражати укріплені та підземні цілі. Документ також передбачає посилення захисту американських баз в Індо-Тихоокеанському регіоні, створення стратегічних запасів та поліпшення логістики, зазначає The Washington Post.

Документ Пентагона був наданий комітетам Конгресу з національної безпеки. За даними джерела The Washington Post, пропозиції Геґсета викликали неоднозначну реакцію як республіканців, так і демократів.

Співрозмовник видання зазначив, що посібник складений під впливом рекомендацій консервативних аналітиків, і додав, що документ одночасно пропонує скоротити військову присутність США у більшості регіонів світу, включно з Близьким Сходом, але при цьому адміністрація Трампа має намір продовжувати активні дії проти хуситів у Ємені та чинити тиск на Іран. «Ми хочемо військового домінування у світі та присутності всюди, але водночас ніде», - підсумувало джерело The Washington Post.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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