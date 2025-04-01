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WSJ: глава Пентагону бере дружину й брата на зустрічі з іноземними колегами

WSJ: глава Пентагону бере дружину й брата на зустрічі з іноземними колегами

 

Міністр оборони США Піт Гегсет брав свою дружину, колишню продюсерку Fox News Дженніфер Гегсет, та рідного брата Філіпа на кілька зустрічей з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось The Wall Street Journal.

Відомо, що Дженніфер Гегсет була присутня на лютневій зустрічі міністрів оборони у штаб-квартирі НАТО, під час якої також засідала Контактна група з питань оборони України.

Дружину глави Міноборони США також помітили на зустрічі 6 березня в Пентагоні з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та главою Генштабу Британії адміралом Тоні Радакіном.

За словами співрозмовників WSJ, деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет; інші були здивовані її присутністю, але не висловили відкритих заперечень.

Хоча Гегсет має повноваження надати стороннім певний рівень допуску до секретної інформації, яка обговорюється на зустрічах з іноземними колегами, незрозуміло, чи зробив він його для дружини.

Джерела видання в Пентагоні підтвердили, що Дженніфер Гегсет не є співробітницею Міністерства оборони США. А речник Пентагону Шон Парнелл відповів WSJ, що "мені цілком зрозуміло, що ваша історія буде сповнена неточностей і не буде написана добросовісно".

Молодший брат Гегсета Філіп, який продюсує консервативні подкасти й нещодавно став працювати в Міністерстві внутрішньої безпеки США, також супроводжує очільника Пентагону в деяких зустрічах, пише The Wall Street Journal.

Обоє, зокрема, разом їздили до Гуантанамо в лютому, а нині перебувають у турне азійськими союзниками США.

Повідомлення WSJ зʼявилось на тлі підвищеної уваги до ролі Піта Гегсета в чаті в месенджері Signal, де поширювались оперативні дані про військову операцію США в Ємені - і куди був помилково доданий журналіст The Atlantic.
Ключові теги: США
 

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