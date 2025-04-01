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АНАЛІТИКА

Трамп нікого не звільнятиме через витік у чаті Signal

 

Президент США Дональд Трамп не збирається звільняти нікого зі своєї команди через можливий витік інформації про авіаудари по єменських хуситах із закритого чату в месенджері Signal. "Я не звільняю людей через фальшиві новини та полювання на відьом", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC News у суботу, 29 березня.

Трамп пояснив, що він не сумнівається у своєму раднику з національної безпеки Майку Волці та главі Пентагону Піті Гегсеті. Президент США додав, що "ніколи не чув", щоб велися розмови про звільнення першого, підкресливши, що таке рішення може ухвалити лише він.

Витік із чату команди Трампа в Signal

Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг раніше повідомив, що його додали до групового чату в месенджері Signal, у якому чиновники Білого дому обговорювали нанесення ударів по позиціях єменських хуситів. У чаті було 18 осіб, зокрема міністр оборони Піт Гегсет, спецпосланець Трампа із питань Близького Сходу Стів Віткофф, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і радник із внутрішньої безпеки Стівен Міллер.

Пізніше видання опублікувало повну стенограму листування. Журналісти пояснили цей крок тим, що учасники чату в месенджері Signal, включно з директором Національної розвідки США Тулсі Габбард і директором ЦРУ Джоном Реткліффом, намагалися применшити значення інциденту, стверджуючи на слуханнях у Сенаті, що під час онлайн-розмови не було передано жодної секретної інформації.

Майк Волц узяв на себе відповідальність за витік

25 березня радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц узяв на себе повну відповідальність за витік інформації з чату в Signal. "Я створив цю групу і мав переконатися, що все скоординовано", - заявив він в ефірі телеканалу Fox News.

Своєю чергою, Трамп в ефірі NBC News зазначив, що журналіста додав до секретної групи помічник Волца. За його словами, йдеться про "збій", який не вплинув на операцію проти єменських хуситів, і звільняти свого радника він не має наміру.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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