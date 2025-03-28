Румунія почне виготовляти власні 155-мм снаряди

Оборонно-промисловий комплекс Румунії готується до випуску власних 155-мм артилерійських снарядів та розширює виробництво вибухових речовин. Уряд країни вже виділив значні кошти на модернізацію ключових підприємств.

Наразі Румунія має можливість щороку виробляти від 6 до 20 тисяч артилерійських снарядів, до 60 тисяч артилерійських мін, від 300 тисяч до 55 мільйонів патронів та до 245 тисяч тонн вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Румунська влада завершила процес експропріації заводу Victoria біля міста Брашов, що виробляє порох. Тепер його виробничі потужності будуть розширені у співпраці з неназваним європейським партнером. Завод має стати найбільшим у Європі виробником пороху, а на його модернізацію виділять 2,5 мільярда румунських леїв.

Також у держбюджеті Румунії на 2025 рік передбачено 125 млн євро на оновлення ліній із виробництва тротилу і гексогену на підприємстві у Фегераші. Завершити модернізацію планують до кінця 2024 року.

Румунські заводи Cugir і UM Sadu випускають широкий спектр стрілецьких боєприпасів. Наприклад, Cugir виготовляє патрони калібрів 5,56 мм, 9,9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм, а UM Sadu - калібри 5,54 мм та 7,62 мм.

А от щодо виробництва 155-мм снарядів, воно розпочнеться у 2 кварталі 2026 року на потужностях механічного заводу в місті Плопень. На цей проєкт вже передбачено 100 млн румунських леїв (понад 20 млн доларів).