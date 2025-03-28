Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія почне виготовляти власні 155-мм снаряди

 

Оборонно-промисловий комплекс Румунії готується до випуску власних 155-мм артилерійських снарядів та розширює виробництво вибухових речовин. Уряд країни вже виділив значні кошти на модернізацію ключових підприємств.

Наразі Румунія має можливість щороку виробляти від 6 до 20 тисяч артилерійських снарядів, до 60 тисяч артилерійських мін, від 300 тисяч до 55 мільйонів патронів та до 245 тисяч тонн вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Румунська влада завершила процес експропріації заводу Victoria біля міста Брашов, що виробляє порох. Тепер його виробничі потужності будуть розширені у співпраці з неназваним європейським партнером. Завод має стати найбільшим у Європі виробником пороху, а на його модернізацію виділять 2,5 мільярда румунських леїв.

Також у держбюджеті Румунії на 2025 рік передбачено 125 млн євро на оновлення ліній із виробництва тротилу і гексогену на підприємстві у Фегераші. Завершити модернізацію планують до кінця 2024 року.

Румунські заводи Cugir і UM Sadu випускають широкий спектр стрілецьких боєприпасів. Наприклад, Cugir виготовляє патрони калібрів 5,56 мм, 9,9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм, а UM Sadu - калібри 5,54 мм та 7,62 мм.

А от щодо виробництва 155-мм снарядів, воно розпочнеться у 2 кварталі 2026 року на потужностях механічного заводу в місті Плопень. На цей проєкт вже передбачено 100 млн румунських леїв (понад 20 млн доларів).
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес