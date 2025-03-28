Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія планує поставити Україні щонайменше 1,5 мільйона снарядів у 2025 році

 

У межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україна може отримати щонайменше стільки ж артилерійських снарядів у 2025 році, як і торік, коли було поставлено близько 1,5 мільйона одиниць.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після саміту в Парижі за участі президента Володимира Зеленського та інших лідерів. Чеська ініціатива передбачає закупівлю снарядів по всьому світу за фінансування союзників по НАТО.

Чеська оборонна компанія STV Group розширює виробництво боєприпасів. У найближчі тижні вона запустить нову виробничу лінію, що дозволить подвоїти випуск до 200 тисяч снарядів на рік. До кінця 2025 року планується відкриття ще однієї лінії, а у 2026 році виробництво має зрости до 300 тисяч снарядів на рік.

Словом, наразі чеський оборонно-промисловий комплекс виробляє від 56 до 150 тисяч артилерійських снарядів на рік залежно від калібру.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес