Чехія планує поставити Україні щонайменше 1,5 мільйона снарядів у 2025 році

У межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україна може отримати щонайменше стільки ж артилерійських снарядів у 2025 році, як і торік, коли було поставлено близько 1,5 мільйона одиниць.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після саміту в Парижі за участі президента Володимира Зеленського та інших лідерів. Чеська ініціатива передбачає закупівлю снарядів по всьому світу за фінансування союзників по НАТО.

Чеська оборонна компанія STV Group розширює виробництво боєприпасів. У найближчі тижні вона запустить нову виробничу лінію, що дозволить подвоїти випуск до 200 тисяч снарядів на рік. До кінця 2025 року планується відкриття ще однієї лінії, а у 2026 році виробництво має зрости до 300 тисяч снарядів на рік.

Словом, наразі чеський оборонно-промисловий комплекс виробляє від 56 до 150 тисяч артилерійських снарядів на рік залежно від калібру.