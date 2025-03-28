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Венс: США поки не збільшуватимуть військову присутність у Гренландії
22:28 28.03.2025 |
Сполучені Штати планують більше інвестувати у зміцнення безпеки у регіоні довкола Гренландії, але планів збільшити військову присутність на острові наразі немає.
Про це заявив під час візиту до Гренландії 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє "Європейська правда".
Венс на питання, чи планується розширення військової присутності США в Гренландії найближчим часом, відповів заперечно.
"Але чи є загальні цілі, яких ми хочемо досягти, і які, безумовно, вимагатимуть від нас інвестування більших ресурсів, інвестування в додаткові військові криголами, інвестування в додаткові військово-морські кораблі, які матимуть більшу присутність у Гренландії? Безумовно", - перелічив він.
За словами віцепрезидента США, такі дії США необхідні через "розширення зони безпеки і інтересів Росії і Китаю в галузі безпеки".
"Вони роблять те, що, на їхню думку, відповідає їхнім інтересам. Сполучені Штати повинні робити те, що, наскільки я знаю, в наших інтересах, а саме: гарантувати безпеку Гренландії", - зазначив Венс.
Він пообіцяв, що США "доведеться робити більше, щоб протистояти деяким країнам, з якими, як ми знаємо, ми можемо суперничати".
Нагадаємо, у пʼятницю до Гренландії прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс.
Спершу планувалось, що до Гренландії прибуде тільки Уша Венс, а її візит матиме культурно-просвітницький характер. Але через суттєву критику з боку як Данії, так і гренландської влади віцепрезидент США вирішив приєднатися до другої леді, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.
Нещодавно американський президент також посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.
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