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АНАЛІТИКА

Партія Орбана відстає від головних опонентів на 5 відсоткових пунктів

 

Партія "Тиса" на чолі з угорським опозиційним політиком Петером Мадяром випередила партію угорського прем'єра Віктора Орбана на 5 відсоткових пунктів серед виборців, які визначились зі своїм вибором.

Про це свідчить опитування, опубліковане у п'ятницю дослідницьким інститутом ZRI Závecz, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Серед усього населення, яке має право голосу, партію "Тиса" підтримують 29%, а "Фідес" - 26%.

Серед виборців, які впевнені, що будуть брати участь у виборах і визначились з партією, "Тиса" має 40%, а "Фідес" - 35%.

До березня "Тиса" змогла збільшити свою базу голосів на 300 тисяч, а "Фідес" - на 100 тисяч порівняно з листопадом минулого року.

Цей результат означає, що електоральна база обох партій наразі перевищує 2 мільйони осіб.

В опитуванні з 16 по 25 березня взяли участь 1000 осіб.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".
Ключові теги: Угорщина
 

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