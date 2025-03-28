США відклали санкції проти сербської «дочки» Газпром нєфті ще на місяць

Сполучені Штати Америки ще раз відклали застосування санкцій проти компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS), контрольний пакет акцій якої належить Росії. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич.

"Ми встигли! Ми добилися нових 30 днів відтермінування санкцій проти NIS", - написав він у Facebook у п'ятницю, 28 березня.

10 січня, в останні дні адміністрації Джо Байдена, США запровадили санкції проти російських енергетичних компаній, зокрема це Сургутнєфть, Газпром нєфть та їхніх дочірніх компаній, щоб зменшити доходи Росії від продажу енергоносіїв, які використовуються режимом Володимира Путіна для фінансування війни проти України.

У SDN List включено і сербську "дочку" Газпром нєфті - NIS. Пізніше США перенесли на 30 днів запровадження санкцій щодо NIS - вони мали набути чинності 28 березня.

Газпром нєфть у 2008 році без тендеру придбала 51% акцій сербської компанії NIS за 400 млн євро. Зараз це друга за величиною компанія Сербії.

На час запровадження санкцій частка Газпром нєфті становила 50%, але 26 лютого вона повідомила про її скорочення до 44,85%. Одночасно Газпром збільшив свою частку з 6,15% до 11,30%.

Ще 29,87% акцій NIS перебуває у власності Сербії, решта - у міноритарних акціонерів.

Запроваджені Сполученими Штатами у січні санкції проти Газпром нєфті вимагають не лише скорочення частки росіян у NIS, а і їхнього повного виходу з власності компанії.

Довідка

NIS - єдина компанія в Сербії, яка займається розвідкою та видобутком вуглеводнів, їй також належить великий НПЗ у місті Панчеве. Компанія домінує на ринку нафтопродуктів Сербії. Мережа із 400 АЗС NIS представлена в Боснії та Герцеговині, Болгарії та Румунії.