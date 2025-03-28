75% вчених хочуть виїхати зі США через політику Трампа, — опитування Nature

Згідно з опитуванням, проведеним журналом Nature, 75% американських науковців розглядають можливість виїзду зі США через політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь близько 1650 респондентів. З них понад 1200 науковців серйзно налаштовані переїхати до Канади або однієї з країн ЄС. Особливо це стосується аспірантів, які тільки розпочинають кар'єру в науці.

Зокрема, з 690 опитаних аспірантів, що відповіли на запит, 548 - розглядають можливість переїзду зі США до іншої країни через дії адміністрації Трампа. Політика діючого уряду США призвела до скорочення фінансування досліджень і призвела до зупинки значної частини наукової діяльності, яка фінансується з держбюджету.

Відповідно до ініціатив очолюваного мільярдером Ілоном Маском Департаменту ефективності уряду США (DOGE), десятки тисяч федеральних службовців, серед яких велика кількість науковців, втратили робочі місця. Частина з них була поновлена на своїх посадах згідно із рішенням суду. Однак у Маска їм погрожують новими звільненнями.

Боротьба адміністрації Трампа проти іммігрантів та академічних наукових кол змусили значну частину американських науковців непокоїтись через невизначеність та перешкоди у здійсненні наукової діяльності. У матеріалі видання за результатами опитування зазначається, що більшість опитаних мають плани щодо переїзду до інших країн, у яких в них є знайомі колеги по роботі, друзі або родичі.

Дехто з науковців, що переїхали у США по роботі, планують повернутись на батьківщину. Підкреслюється, що велика кількість вчених не мали планів щодо переїзду, поки у Трампа не почали скорочувати фінансування досліджень і звільняти дослідників.

«Це мій дім - я справді люблю свою країну. Але багато моїх наставників казали мені поїхати прямо зараз», - зазначає аспірантка університету США, що працює у галузі геноміки рослин та сільського господарства.

Вона втратила державну підтримку, яка виділялась на дослідження, і стипендію після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Її куратор знайшов кошти, щоб підтримати її у короткостроковій перспективі. У той же час жінка відчайдушно намагається подати заявку на обіймання посади асистента вчителя.

Науковиця також розглядала можливість отримання права на докторську стипендію за кордоном через власний інтерес до сільського господарства. Після позбавлення державного фінансування і спостереження за звільненням колег вона все більше схилялась до цієї думки. Вона зазначила, що старанно шукає нове місце у Європі, Австралії та Мексиці. Жінка сподівається, що коли-небудь зможе повернутись до США, однак адміністрація Трампа чітко дає зрозуміти, що її профільна діяльність - глобальні продовольчі системи, наразі не є пріоритетом з боку американського уряду.

За словами іншого науковця, припинення фінансування наукових проєктів з боку адміністрації Трампа стали жахливими для вчених.

«Головні дослідники, з якими я спілкувався, вважають, що вони зможуть витримати цю бурю. Ми, як дослідники-початківці, не маємо такої розкоші - це критичний момент у нашій кар'єрі, і за лічені тижні це стало найбільш актуальним», - підкреслює вчений.

Дослідник є уродженцем США і займається дослідженнями у сфері медицини. Зараз він намагається влаштуватись на роботу у Канаді. Коли його грант Національного інституту здоров'я був скасований, він відправив електронного листа колезі з Канади, який працює керівником кафедри в одному з місцевих університетів. Він і його дружина, яка також є науковцем, зараз проходять співбесіду на роботу в країні та сподіваються переїхати до кінця року. За його словами, наукові інституції в інших країнах охоче користуються наслідками політики адміністрації Трампа.

«З того, що я чую звідти, де ми підтримуємо спілкування, та від інших людей, які хочуть влаштуватися на роботу за кордоном, багато університетів у цих країнах бачать можливість, яка є унікальною. Я думаю, що це почалось як «Чи можемо ми найняти кількох людей?» і дійшло до «Скільки людей ми можемо прийняти?» - тому що попит є», - підкреслює американський науковець.

Є і такі, хто нікуди не збирається їхати, оскільки у США найкраща база для наукових досліджень. Але велика кількість з 1200 опитаних респондентів підтвердили, що планують виїхати з країни через проблеми, які бачать у майбутньому.