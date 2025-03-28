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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Трамп заявив про «продуктивну розмову» з прем’єром Канади
18:14 28.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що мав «продуктивну розмову» з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
«Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми погоджуємося з багатьма речами і зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді, щоб попрацювати над елементами політики, бізнесу та всіма іншими факторами, які зрештою будуть чудовими як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади», - написав Трамп у Truth Social.
Канадський уряд наразі про цю розмову не повідомляв.
Напередодні Марк Карні заявив, що CША вже не є надійним партнером Канади. Канада готує у відповідь жорсткі торговельні заходи, коментуючи запроваджені США 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів з початку квітня.
Трамп оголосив, що обкладе імпортні транспортні засоби та запчастини до них податком у розмірі 25%. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.
США частково запровадили 25% мита на канадські товари, а також на весь імпорт алюмінію та сталі. Канада у відповідь ввела мита на американські товари.
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