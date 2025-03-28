Мита Трампа на пиломатеріали Канади можуть вплинути на поставки туалетного паперу - Bloomberg

Мита на канадські пиломатеріали із хвойних порід дерев, обіцяні президентом США Дональдом Трампом, можуть порушити ланцюжок поставок туалетного паперу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Трампа планує майже удвічі збільшити мита на канадські пиломатеріали із хвойних порід дерев до 27%, із можливістю додаткових зборів, що може підняти тарифи до понад 50%.

Хоча Трамп виступає за нові мита частково для того, щоб підтримати американське виробництво, вони також можуть вдарити по доступності північної вибіленої сульфатної целюлози із хвойних порід деревини (NBSK) - ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників, пише Bloomberg.

За словами Брайана МакКлея, очільника компанії TTOBMA, яка відстежує світовий ринок целюлози, NBSK становить близько 30% стандартного туалетного паперу і половину звичайного паперового рушника, і наразі постачається переважно із Канади. Він додав, що торік США імпортували близько 2 мільйонів тонн канадської NBSK, що підкреслює давню залежність американських виробників паперових товарів від канадської целюлози.

У матеріалі йдеться, що мита США на пиломатеріали із Канади можуть спровокувати дефіцит туалетного паперу, подібно до ситуації, яка виникла під час пандемії коронавірусу. Крім цього, тарифи можуть спричинити підвищення цін на цей продукт.

Мита також ризикують спричинити каскадний ефект на ланцюг поставок. Підвищення вартості пиломатеріалів може призвести до зниження будівельної активності, в результаті чого буде заготовлено менше дерев і, як наслідок, зменшиться пропозиція деревної тріски, необхідної для виробництва целюлози. Цей дефіцит потенційно може призвести до зростання виробничих витрат для виробників тканин та обмежень у постачанні.

МакКлей сказав, що у разі підвищення податків на імпорт пиломатеріалів на понад 50%, деякі лісопилки припинять роботу, що зменшить пропозицію деревної тріски.

«Оскільки ми не рубаємо дерева для виробництва целюлози в Канаді, ми залежимо від залишкової тріски з лісопилок. Це, безумовно, підвищить вартість і, ймовірно, зменшить обсяги виробництва», - пояснив він.