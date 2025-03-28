Фінансові новини
- |
- 28.03.25
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: автовиробники не повинні підвищувати ціни через мита
18:03 28.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп застеріг американських автовиробників не підвищувати ціни через нові 25%-ві мита на імпортні автомобілі та запчастини.
Про це пише The Wall Street Journal.
За його словами, мита повинні принести користь у довгостроковій перспективі, і навіть стимулюватимуть інвестиції в американське виробництво.
Попри це, більшість автовиробників і постачальників зазначають, що підвищення цін, ймовірно, неминуче. Генеральний директор постачальника автомобільних деталей Lear Рей Скотт, попередив, що "мита на будь-якому рівні не можуть бути компенсовані або поглинені" без загальногалузевого підходу. Аналітики прогнозують, що ціни можуть зрости на 11-12%, щоб компенсувати витрати, викликані митами.
Також лідери галузі зазначають, що поки що невідомо, як адміністрація Трампа реагуватиме, якщо автовиробники все ж таки піднімуть ціни на автомобілі. Вони висловили стурбованість можливими наслідками таких дій, адже це може призвести до значних фінансових втрат для галузі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Путіна заявили, що можуть вийти з домовленості щодо перемир'я в енергетиці
ТОП-НОВИНИ
|Ворог обстріляв об'єкти «Нафтогазу», пошкоджено газовидобувні потужності
|Кабмін прокоментував нову угоду про надра зі США: Це робоча версія, ми формуємо свою позицію
|Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом
|У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Трамп заявив про «продуктивну розмову» з прем’єром Канади
|Мита Трампа на пиломатеріали Канади можуть вплинути на поставки туалетного паперу - Bloomberg
|Трамп: автовиробники не повинні підвищувати ціни через мита
|Фірма з Нідерландів збирається вкласти в український defense tech €20 мільйонів
|Основні економічні індикатори України та світу в січні-листопаді 2024 року – Experts Club
|Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку
|Доходи американців у лютому зросли на 0,8%, удвічі сильніше за прогнози
Бізнес
|Кількість завантажень Signal різко зросла після витоку військових планів через груповий чат посадовців Трампа
|Qualcomm подає антимонопольну скаргу на ARM у США, ЄС та Кореї
|Google повністю перенесе розробку Android у закритий режим
|SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
|Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині
|OpenAI додала в GPT-4o покращену генерацію зображень — тепер в ChatGPT за замовчанням
|Канада заморозила всі виплати знижок для автомобілів Tesla – Reuters