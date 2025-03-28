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АНАЛІТИКА

Трамп: автовиробники не повинні підвищувати ціни через мита

 

Президент США Дональд Трамп застеріг американських автовиробників не підвищувати ціни через нові 25%-ві мита на імпортні автомобілі та запчастини.

Про це пише The Wall Street Journal.

За його словами, мита повинні принести користь у довгостроковій перспективі, і навіть стимулюватимуть інвестиції в американське виробництво.

Попри це, більшість автовиробників і постачальників зазначають, що підвищення цін, ймовірно, неминуче. Генеральний директор постачальника автомобільних деталей Lear Рей Скотт, попередив, що "мита на будь-якому рівні не можуть бути компенсовані або поглинені" без загальногалузевого підходу. Аналітики прогнозують, що ціни можуть зрости на 11-12%, щоб компенсувати витрати, викликані митами.

Також лідери галузі зазначають, що поки що невідомо, як адміністрація Трампа реагуватиме, якщо автовиробники все ж таки піднімуть ціни на автомобілі. Вони висловили стурбованість можливими наслідками таких дій, адже це може призвести до значних фінансових втрат для галузі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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