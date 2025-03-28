Основні економічні індикатори України та світу в січні-листопаді 2024 року – Experts Club

Стаття представляє ключові макроекономічні показники України та світової економіки за січень-листопад 2024 року. Аналіз ґрунтується на офіційних даних Державної служби статистики України, Національного банку України, МВФ, Світового банку, а також Організації Об'єднаних Націй, на основі яких Максим Уракін, кандидат економічних наук, засновник інформаційно-аналітичного центру «Experts Club», представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі. Розглянуто такі ключові аспекти, як динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП), інфляція, безробіття, зовнішня торгівля та державний борг України, а також глобальні макроекономічні тенденції.

Макроекономічні показники України

Економіка України у 2024 році демонструвала помірне зростання, незважаючи на триваючі виклики, пов'язані з війною та зовнішніми економічними факторами. За даними Міністерства економіки України, валовий внутрішній продукт країни зріс на 4,2% у річному вираженні за період січень-жовтень 2024 року. У жовтні зростання становило 1,3% у річному вираженні. Основними драйверами зростання стали будівництво, транспорт і переробна промисловість.

Однак інфляція залишається значною проблемою для економіки. Згідно з даними Державної служби статистики України, річна інфляція досягла 12% у грудні 2024 року, прискорившись із 8,6% у вересні. Споживчі ціни в грудні зросли на 1,4% порівняно з листопадом, коли їхнє зростання становило 1,9%.

«Інфляція створює відчутне навантаження на домогосподарства і бізнес. Боротьба з ціновим тиском вимагає продуманих кроків у грошово-кредитній і фіскальній політиці», - підкреслив Уракін.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2024 року зросло на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, сягнувши 25,239 млрд доларів.

«Це свідчить про високий імпорт і недостатнє зростання експорту. Необхідно посилити підтримку експортерів і розвивати стратегічно важливі галузі для поліпшення торговельного балансу», - зазначив Максим Уракін.

Міжнародні резерви України в грудні зросли на 3,863 млрд доларів або на 9,7% і на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, становили 43,788 млрд доларів.

«Зростання резервів зумовлене надходженням валюти від міжнародних партнерів, які в грудні перевищили чистий продаж валюти Національним банком і виплати країни за зовнішніми боргами», - наголосив Максим Уракін.

Глобальна економіка

На глобальному рівні економічна активність залишається неоднорідною. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, світове економічне зростання 2024 року становитиме 3,1%. Однак геополітична нестабільність, високі відсоткові ставки та уповільнення зростання в ключових економіках і далі чинять тиск на перспективи.

Економіка США демонструє стабільне зростання завдяки сильному внутрішньому попиту. Згідно з даними Бюро економічного аналізу США, ВВП країни в третьому кварталі 2024 року зріс на 2,8%, чому сприяло зростання споживчих витрат на 3,7%. Рівень безробіття залишається на рівні 3,6%, що свідчить про стабільність на ринку праці. При цьому інфляція, хоча й знизилася з пікових значень, залишається на рівні 3,9% у річному обчисленні.

«Економіка США залишається двигуном глобального зростання, проте високі процентні ставки та скорочення державних витрат можуть уповільнити її темпи у 2025 році», - зазначив Уракін.

Економіка ЄС показує слабкі темпи зростання. Прогноз на 2024 рік було знижено до 0,9%, а для країн Єврозони - до 0,8%. Німеччина, найбільша економіка регіону, відчуває тиск через слабкість промислового сектору, де виробництво скоротилося на 1,2% у річному вираженні. Інфляція в Єврозоні сповільнилася до 4,2%, що дає змогу Європейському центральному банку розглядати можливість пом'якшення монетарної політики 2025 року.

«Економіка ЄС стикається з низкою викликів, включно з енергетичною кризою та ослабленням зовнішнього попиту. Ці фактори обмежують потенціал для відновлення», - наголосив Уракін.

Індія продовжує демонструвати стабільне зростання, залишаючись однією з найбільш швидкозростаючих економік світу. Згідно з даними уряду Індії, ВВП країни 2024 року зросте на 7%. Основними драйверами зростання стали IT-сектор, промислове виробництво і сільське господарство. Інфляція залишається під контролем на рівні 5,2%, що дає змогу Резервному банку Індії зберігати ключову ставку незмінною.

«Індія зміцнює свої позиції як глобальний економічний лідер. Її стабільне зростання і реформи в ключових секторах продовжують залучати значні інвестиції», - сказав Уракін.

Економіка Китаю зросла на 4,6% у третьому кварталі 2024 року, проте прогноз на рік було знижено до 4,8% через слабкий внутрішній попит і труднощі в секторі нерухомості. Проблеми з корпоративними боргами та уповільнення зростання експорту продовжують чинити тиск на економіку.

«Китай стикається з викликами, які можуть обмежити його роль у глобальному відновленні. Однак вжиті заходи з підтримки економіки мають знизити ці ризики», - додав Уракін.

Економічні показники України та світу за 2024 рік демонструють суперечливу картину. Зростання ВВП і позитивні сигнали глобальних ринків поєднуються з інфляційними ризиками та дисбалансами зовнішньої торгівлі. Глобальна економіка також відчуває тиск безлічі невизначеностей.

«Україні важливо зосередитися на структурних реформах, що стимулюють зростання експорту та залучення іноземних інвестицій. Тільки сталий розвиток ключових галузей може забезпечити довгострокову економічну стабільність», - підсумував Максим Уракін.

Більш детально про зовнішню торгівлю України у 2024 році ви можете дізнатися з відео: https://www.youtube.com/watch?v=tFxad1mplE0&t

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