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АНАЛІТИКА

Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку

 

Єврокомісія (ЄК) оголосила, що виділить 1,3 млрд євро на впровадження критично важливих технологій, які мають стратегічне значення для майбутнього Європи та її технологічного суверенітету.

У повідомленні ЄК ідеться, що ці інвестиції буде здійснено в рамках ухваленої в п'ятницю робочої програми "Цифрова Європа" (DIGITAL) на 2025-2027 роки. Програма сконцентрована на розгортанні штучного інтелекту (ШІ) і його широкому впровадженні, кіберстійкості та розвитку цифрових компетенцій.

Фінансування буде спрямовано, зокрема, на заходи, які є ключовими для реалізації ініціативи "Фабрики ШІ" з розроблення генеративних моделей штучного інтелекту для бізнесу та державного сектору.

Кошти, що виділяються ЄК, передбачені також для підтримки європейських центрів цифрових інновацій, заходів щодо посилення кібербезпеки критично важливих інфраструктур, включно з лікарнями та підводними кабелями, і для розвитку потенціалу навчальних закладів ЄС у сфері цифрових навичок.

Повідомляється, що майбутні конкурси проєктів для участі в програмі DIGITAL будуть оголошені у квітні 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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