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Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку
17:29 28.03.2025 |
Єврокомісія (ЄК) оголосила, що виділить 1,3 млрд євро на впровадження критично важливих технологій, які мають стратегічне значення для майбутнього Європи та її технологічного суверенітету.
У повідомленні ЄК ідеться, що ці інвестиції буде здійснено в рамках ухваленої в п'ятницю робочої програми "Цифрова Європа" (DIGITAL) на 2025-2027 роки. Програма сконцентрована на розгортанні штучного інтелекту (ШІ) і його широкому впровадженні, кіберстійкості та розвитку цифрових компетенцій.
Фінансування буде спрямовано, зокрема, на заходи, які є ключовими для реалізації ініціативи "Фабрики ШІ" з розроблення генеративних моделей штучного інтелекту для бізнесу та державного сектору.
Кошти, що виділяються ЄК, передбачені також для підтримки європейських центрів цифрових інновацій, заходів щодо посилення кібербезпеки критично важливих інфраструктур, включно з лікарнями та підводними кабелями, і для розвитку потенціалу навчальних закладів ЄС у сфері цифрових навичок.
Повідомляється, що майбутні конкурси проєктів для участі в програмі DIGITAL будуть оголошені у квітні 2025 року.
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