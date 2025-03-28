Доходи американців у лютому зросли на 0,8%, удвічі сильніше за прогнози

Доходи населення США в лютому підскочили на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, максимальними темпами з січня минулого року, йдеться у звіті міністерства торгівлі країни.

Опитані Bloomberg аналітики очікували набагато помірнішого підйому, на 0,4%.

Витрати американців збільшилися на 0,4% за очікуваного зростання на 0,5%.

Згідно з переглянутими даними, в січні доходи населення США підвищилися на 0,7%, а не на 0,9%, як повідомлялося раніше. Витрати знизилися на 0,3%, а не на 0,2%, показавши негативну динаміку вперше з березня 2023 року.

Індекс витрат на особисте споживання (індекс PCE) у лютому зріс на 0,3% у щомісячному і на 2,5% у річному вираженні. Обидва показники збіглися як із січневими даними, так і з консенсус-прогнозом.

Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, піднявся на 0,4% відносно попереднього місяця і на 2,8% у річному обчислені. Аналітики очікували зростання на 0,3% і 2,7% відповідно. У січні підйом показників становив 0,3% і 2,7%.

Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції.

На споживчі витрати припадає близько 70% економіки США.

