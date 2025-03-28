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Доходи американців у лютому зросли на 0,8%, удвічі сильніше за прогнози
17:26 28.03.2025 |
Доходи населення США в лютому підскочили на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, максимальними темпами з січня минулого року, йдеться у звіті міністерства торгівлі країни.
Опитані Bloomberg аналітики очікували набагато помірнішого підйому, на 0,4%.
Витрати американців збільшилися на 0,4% за очікуваного зростання на 0,5%.
Згідно з переглянутими даними, в січні доходи населення США підвищилися на 0,7%, а не на 0,9%, як повідомлялося раніше. Витрати знизилися на 0,3%, а не на 0,2%, показавши негативну динаміку вперше з березня 2023 року.
Індекс витрат на особисте споживання (індекс PCE) у лютому зріс на 0,3% у щомісячному і на 2,5% у річному вираженні. Обидва показники збіглися як із січневими даними, так і з консенсус-прогнозом.
Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, піднявся на 0,4% відносно попереднього місяця і на 2,8% у річному обчислені. Аналітики очікували зростання на 0,3% і 2,7% відповідно. У січні підйом показників становив 0,3% і 2,7%.
Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції.
На споживчі витрати припадає близько 70% економіки США.
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