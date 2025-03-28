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У Гренландії офіційно оголосили про широку коаліцію на тлі заяв Трампа
17:14 28.03.2025 |
Лідери чотирьох парламентських партій Гренландії в пʼятницю, 28 березня, підписали угоду про формування коаліції, що відбулось на тлі все активніших заяв США про необхідність володіння островом.
Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Новий коаліційний уряд Гренландії очолить Єнс-Фредерік Нільсен - лідер найбільшої парламентської партії "Демократи", яка виступає за незалежність острова від Данії, але поступову.
У коаліційній угоді гренландські партії заявили, що хочуть домовитися про "оновлені й сучасні рамки майбутньої співпраці" з Данією.
Окремо Нільсен заявив, що "безпека і захист населення" будуть його ключовим пріоритетом.
"Ми повинні мати контроль над найближчим часом, перш ніж мріяти про далеке. І коли ми повинні разом вирішувати великі питання про наше майбутнє, ми повинні робити це з відкритістю, відповідальністю і повагою", - зазначив він.
Формування уряду Гренландії вже привітала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, висловивши "сподіваюся на тісну співпрацю в цей надмірно сповнений конфліктами час".
Підписання коаліційної угоди відбулось за кілька годин до того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс відвідають одну з американських військових баз у Гренландії.
Візит, який викликав обурення у Гренландії та Данії, відбувся на тлі заяв адміністрації США про необхідність володіти островом з міркувань безпеки.
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