У Росії різко впав видобуток газу через припинення транзиту через Україну

У лютому 2025 року видобуток газу в Росії впав більш ніж на 11%, за перші два місяці року загалом - на 7,3% у річному вираженні. Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в Міненерго РФ.

Основними причинами зменшення видобутку газу в Росії аналітики називають припинення постачання через Україну, теплу погоду і зниження попиту в енергомістких галузях, пише видання.

Так, видобуток газу в Росії у лютому скоротився на 11,3%, проти аналогічного періоду минулого року, до 57,2 млрд кубометрів (дані наводяться з урахуванням зрідженого газу).

Лютневі темпи зниження видобутку виявилися вищими за січневі, коли показник скоротився на 3% рік до року. За підсумками двох місяців видобуто 131 млрд кубометрів газу, що на 7,3% нижче, ніж роком раніше.

Видобуток "інших виробників", який практично повністю відображає показники Газпрому, у лютому впав на 13,2% рік до року, до 38,2 млрд кубометрів, за два місяці - на 8%, до 81,5 млрд кубометрів.

На рівні видобутку позначається припинення з 1 січня транзиту російського газу через Україну, яким РФ експортувала близько 15 млрд кубометрів газу на рік.

У Газпрому залишився тільки один трубопровідний маршрут до Європи - Турецький потік із потужністю трохи менш як 16 млрд кубометрів на рік. РФ також продовжує постачати газ до ЄС у вигляді ЗПГ, зазначає російське видання.

Найбільший незалежний виробник газу "Новатек" скоротив видобуток у лютому на 1,5% - до 6,4 млрд кубометрів, Лукойл знизив видобуток на 13,3% - до 1,3 млрд кубометрів, Роснєфть - на 14% (до 5,5 млрд кубометрів), Газпром нєфть - на 8,3% (до 2,2 млрд кубометрів).

На російських проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2" лютневий видобуток залишився на рівні 2024 року (близько 0,7 млрд кубометрів і 1,4 млрд кубометрів відповідно).