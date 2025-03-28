Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії різко впав видобуток газу через припинення транзиту через Україну

 

У лютому 2025 року видобуток газу в Росії впав більш ніж на 11%, за перші два місяці року загалом - на 7,3% у річному вираженні. Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в Міненерго РФ.

Основними причинами зменшення видобутку газу в Росії аналітики називають припинення постачання через Україну, теплу погоду і зниження попиту в енергомістких галузях, пише видання.

Так, видобуток газу в Росії у лютому скоротився на 11,3%, проти аналогічного періоду минулого року, до 57,2 млрд кубометрів (дані наводяться з урахуванням зрідженого газу).

Лютневі темпи зниження видобутку виявилися вищими за січневі, коли показник скоротився на 3% рік до року. За підсумками двох місяців видобуто 131 млрд кубометрів газу, що на 7,3% нижче, ніж роком раніше.

Видобуток "інших виробників", який практично повністю відображає показники Газпрому, у лютому впав на 13,2% рік до року, до 38,2 млрд кубометрів, за два місяці - на 8%, до 81,5 млрд кубометрів.

На рівні видобутку позначається припинення з 1 січня транзиту російського газу через Україну, яким РФ експортувала близько 15 млрд кубометрів газу на рік.

У Газпрому залишився тільки один трубопровідний маршрут до Європи - Турецький потік із потужністю трохи менш як 16 млрд кубометрів на рік. РФ також продовжує постачати газ до ЄС у вигляді ЗПГ, зазначає російське видання.

Найбільший незалежний виробник газу "Новатек" скоротив видобуток у лютому на 1,5% - до 6,4 млрд кубометрів, Лукойл знизив видобуток на 13,3% - до 1,3 млрд кубометрів, Роснєфть - на 14% (до 5,5 млрд кубометрів), Газпром нєфть - на 8,3% (до 2,2 млрд кубометрів).

На російських проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2" лютневий видобуток залишився на рівні 2024 року (близько 0,7 млрд кубометрів і 1,4 млрд кубометрів відповідно).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес