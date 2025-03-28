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Туристичне бюро в Гренландії відмовилося приймати дружину Венса
14:52 28.03.2025 |
Туристичне бюро Tupilak Travel у Гренландії відмовилося приймати дружину віцепрезидента США Джей Ді Венса - Ушу під час її візиту на острів після того, як стало відомо, що до неї приєднається її чоловік.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Post.
«Коли нам вчора зателефонували з консульства США і запитали, чи може дружина віцепрезидента США Уша Венс відвідати наш бізнес у п'ятницю, ми відповіли, що будемо раді. Однак після детальнішого обмірковування ситуації ми повідомили консульство, що не бажаємо її візиту, оскільки не можемо погодитися з основним порядком денним, і не будемо частиною пресшоу, яке, звичайно, супроводжується з візитом», - заявили в Tupilak Travel. У бюро додали, що «Гренландія належить гренландцям».
Зазначається, що своє рішення Tupilak Travel оголосила у той же день, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що приєднається до своєї дружини під час візиту на острів.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде висловив своє невдоволення цим візитом до того, як Джей Ді Венс вирішив приєднатися до своєї дружини, і звинуватив США в «дуже агресивній» демонстрації сили.
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