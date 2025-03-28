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АНАЛІТИКА

Фінансування пошуку викрадених РФ українських дітей не буде відновлене, але дані захищені і будуть передані «відповідній стороні» - Рубіо

 

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив можливість відновлення ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, але стверджує, що дані про цих дітей не були втрачені і лишаються захищеними.

"Дані захищені. Ми захистили дані. Ми передамо його відповідній стороні. Ми це забезпечили. І ми зможемо сказати це наступного тижня. Ми вже повідомляли про це. Якщо ми цього не зробили, ми збираємося повідомити Конгрес", - сказав Рубіо під час спілкування з журналістами на дорозі до Маямі, Флорида у п'ятницю, відповідаючи на запитання про грант на пошук викрадених українських дітей.

При цьому на запитання, чи програма пошуку викрадених дітей буде знову запущена, він відповів: "Ні, ми не є програмою - програма не фінансується. Це було частиною скорочення, яке було зроблено, але ми захистили дані та переконалися, що вони у нас є, і їх можна передати будь-яким відповідним органам, і ми видамо Конгресу".

Рубіо підкреслив, що "немає ніякої небезпеки для даних, які були зібрані щодо цього".

Як повідомлялося, оперативну групу, що базувалась в Єльському університеті (США) і займалась пошуком українських дітей, депортованих в РФ, позбавили фінансування в рамках скорочення федерального бюджету.

Команда Єльського університету виявила сотні дітей, незаконно вивезених до Росії, працюючи в рамках кампанії Bring Kids Back UA, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок цього дані про 30 тисяч викрадених РФ українських дітей можуть зникнути назавжди. У зв'язку з цим американські законодавці від Демократичної партії заявили про намір закликати адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відслідковувати українських дітей і застосувати санкції для покарання винних у порушенні їх прав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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