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Заарештований опозиційний мер Стамбула заявив, що затримали і його адвоката
12:44 28.03.2025 |
Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, який перебуває під арештом, заявив про затримання свого адвоката.
Як повідомляє "Європейська правда", допис про це з'явився в його X.
Вдень 28 березня Імамоглу заявив, що під вартою опинився і його адвокат.
"Мого адвоката Мехмета Пехлівана затримали за надуманим приводом. Як ніби недостатньо того, що вони здійснили переворот проти демократії, вони не можуть змиритися з тим, що постраждалі від цього перевороту захищаються... Звільніть мого адвоката негайно", - написав Екрем Імамоглу.
Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Екрема Імамоглу у зв'язку зі звинуваченнями у корупції. Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці Робітничої партії Курдистану.
На праймеріз Республіканської народної партії Імамоглу затвердили кандидатом у президенти, попри його арешт.
Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у Туреччині, що тривають вже тиждень.
На акціях затримали близько 1900 осіб, у тому числі журналістів. Чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.
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