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Індія відмовилася приймати танкер із нафтою з рф через проблеми з документами
12:29 28.03.2025 |
Індія, найбільший покупець морських партій російської нафти, відмовила в заході у порт старому танкеру, завантаженому арктичною нафтою, через брак документації, повідомили Reuters два джерела в галузі й показали дані LSEG.
Танкер Andaman Skies під прапором Танзанії зі 100 тис. т нафти сорту Varandey з ресурсів «лукойлу», завантаженими в порту «мурманськ», прямував до порту «Вадинар» для постачання сировини державному нафтопереробному заводу (НПЗ) Indian Oil Corp.
Проте судну було відмовлено у дозволі увійти до порту, повідомили джерела.
Правила заходу до індійських портів вимагають, щоб танкери, яким понад 20 років, мали сертифікат надійності від члена Міжнародної асоціації класифікаційних товариств чи організації, уповноваженої морською адміністрацією Індії.
Andaman Skies, збудований 2004 року, який раніше відвідував Індію у грудні 2024 року, мав сертифікат Dakar Class, який не визнаний індійською владою, уточнили джерела.
Судно має страхове покриття P&I від російської компанії «согласіє», згідно з даними двох джерел, знайомих із судновими документами.
Постачання російської нафти найбільшим покупцям в Індії й Китаї впали після широкомасштабних санкцій США в січні, спрямованих на скорочення доходів москви від продажу нафти, які поширилися, зокрема, на більш ніж 180 суден.
Минулого місяця міністр нафти Індії заявив, що НПЗ країни купуватимуть російську нафту, що постачається компаніями й судами, які не перебувають під санкціями США, що фактично скоротило кількість доступних вантажів.
Хоча Andaman Skies і підпадає під санкції Великобританії та Євросоюзу, судно не включено до списків санкцій США чи ООН. Індія дотримується санкцій ООН.
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