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АНАЛІТИКА

«Мисливець» за дронами-камікадзе: Airbus Defense презентували безпілотник LOAD

 

На виставці Unmanned Systems X у німецькому Бонні компанія Airbus представила концепт системи боротьби з дронами під назвою LOAD (Low-cost Air Defence). Головна ідея розробки - забезпечити ефективне знищення повітряних цілей за мінімальні кошти.

Основою системи є реактивний безпілотник Do-DT 25, який використовується як повітряна мішень для підготовки розрахунків ППО та винищувачів. Він має максимальну швидкість 550 км/год, може перебувати в повітрі до 60 хвилин, а його запуск здійснюється з катапульти.

LOAD оснащуватиметься до трьох ракет для знищення дронів-камікадзе, таких як "Шахед". Передбачається, що наведення на ціль здійснюватиметься за координацією із земних радарів, що дозволить знизити вартість дрона. Водночас на рендері відсутня оптико-прицільна станція, що може вказувати на використання головок самонаведення ракет.

Хоча Airbus офіційно не розкрив тип ракет, ймовірно, йдеться про модифікацію ракети Enforcer від MBDA - SADM (Small Anti Drone Missile). Ця ракета розроблена для зенітного комплексу SkyWarden і має комбіновану бойову частину з можливістю повітряного підриву.

Перший політ прототипу LOAD запланований на 2025 рік, а введення в експлуатацію - на 2027 рік. Попри стислий термін, як для європейської оборонної промисловості, сучасні виклики вимагають ще швидшої реалізації проєкту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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