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АНАЛІТИКА

Європейська комісія розглядає спрощення енергетичних регуляцій для бізнесу - ЗМІ

 

Європейська комісія розглядає зміни до енергетичного законодавства ЄС, включаючи можливе спрощення директиви з енергоефективності та закону про відновлювану енергетику.

"Це є частиною ініціативи зі зменшення регуляторного навантаження на бізнес, зокрема малі та середні підприємства. Комісія планує представити комплексний пакет пропозицій у квітні, хоча його ухвалення може бути відкладено до травня", повідомляє Reuters у п'ятницю.

Підтримка цієї ініціативи зростає серед промисловості, яка вважає, що існуючі регуляції знижують конкурентоспроможність. Проте деякі інвестори та політики застерігають, що послаблення регулювання може призвести до зниження корпоративної підзвітності та інвестиційної стабільності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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