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ЄС готовий інвестувати понад EUR10 млрд в розвиток Транскаспійського транспортного коридору
09:48 28.03.2025 |
Європейські й міжнародні фінансові установи готові вкласти понад EUR10 млрд в розвиток Транскаспійського транспортного коридору, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас на пресконференції в Ашгабаті, повідомляє Turkmenportal.com.
"Розвиток Транскаспійського транспортного коридору є великим поточним проєктом. Європейські й міжнародні фінансові установи готові інвестувати понад EUR10 млрд в цей проєкт", - заявила Каллас під час пресконференції, присвяченій 20-й зустрічі міністрів Європейського Союзу і країн Центральної Азії, що відбулася 27 березня в Ашгабаті.
Каллас відзначила зростання прагнення до співпраці між ЄС і країнами Центральної Азії.
За її словами, Євросоюз планує розширювати взаємодію за різними напрямами.
Особливий акцент Каллас зробила на розвитку молодіжних обмінів і зміцненні контактів у бізнесі й в академічних колах.
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