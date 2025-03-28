ЄС готовий інвестувати понад EUR10 млрд в розвиток Транскаспійського транспортного коридору

Європейські й міжнародні фінансові установи готові вкласти понад EUR10 млрд в розвиток Транскаспійського транспортного коридору, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас на пресконференції в Ашгабаті, повідомляє Turkmenportal.com.

"Розвиток Транскаспійського транспортного коридору є великим поточним проєктом. Європейські й міжнародні фінансові установи готові інвестувати понад EUR10 млрд в цей проєкт", - заявила Каллас під час пресконференції, присвяченій 20-й зустрічі міністрів Європейського Союзу і країн Центральної Азії, що відбулася 27 березня в Ашгабаті.

Каллас відзначила зростання прагнення до співпраці між ЄС і країнами Центральної Азії.

За її словами, Євросоюз планує розширювати взаємодію за різними напрямами.

Особливий акцент Каллас зробила на розвитку молодіжних обмінів і зміцненні контактів у бізнесі й в академічних колах.