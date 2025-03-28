МВФ чекає сповільнення зростання економіки США, але не рецесії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зниження темпів зростання американської економіки в поточному році через підвищення імпортних мит, проте не чекає настання рецесії в осяжному майбутньому.

"Було оголошено суттєві зміни в політиці, і дані, що надходять, свідчать про сповільнення економічної активності після дуже високих темпів зростання у 2024 році, - заявила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак. - Однак із урахуванням вищезазначеного, рецесія не є частиною нашого базового сценарію".

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду вже ввів низку імпортних мит. У середу він заявив про рішення застосувати мита в 25% на всі автомобілі, вироблені за кордоном, і пообіцяв збільшити тарифи щодо ЄС і Канади, якщо вони будуть співпрацювати на шкоду американській економіці.

Остаточні дані, опубліковані в четвер, показали, що економіка США зросла в четвертому кварталі на 2,4%. Це швидше, ніж очікувані раніше 2,3%, але суттєво повільніше, ніж у третьому кварталі, коли зростання становило 3,1%.

"Ми перебуваємо в процесі оцінки впливу всіх заяв" про мита, сказала Козак, додавши, що вони будуть враховані у квітневому макроекономічному прогнозі МВФ.

У січні МВФ прогнозував зростання економіки США на 2,7% цього року після підйому на 2,8% у 2024 році. Очікується, що нові прогнози будуть опубліковані 22 квітня.