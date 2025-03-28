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АНАЛІТИКА

Вірменія почне купувати газ у Туркменістані, щоб зменшити залежність від Росії

 

Вірменія збирається диверсифікувати поставки газу, щоб скоротити залежність від Росії. Так, країна вже розпочала переговори з Туркменістаном.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Вірменії Арташес Туманян, передає The Moscow Times.

Як зазначається, йдеться про угоду з державним концерном "Туркменгаз" - паливо поставлятиметься до Вірменії за схемою SWOP через територію Ірану, який уже дав свою згоду на це.

Туманян уточнив, що Вірменія розраховує купити в Туркменістану від 600 млн до 1 млрд кубометрів газу, проте сторони поки не дійшли консенсусу щодо ціни. Також обговорюється можливість транзиту туркменського газу через Вірменію до Грузії. Грузія погодилася на цю прпозицію.

Таким чином, у разі успішної реалізації проєкту, туркменський газ стане доступним і для країн Чорноморського басейну, додав Туманян.

На даний момент російський "Газпром" є єдиним постачальником газу до Вірменії для внутрішнього споживання. Паливо потрапляє до республіки транзитом через територію Грузії за ціною $165 за тисячу кубометрів на кордоні (діє до 2030 року). Оператором газотранспортної мережі виступає "дочка" російської монополії - компанія "Газпром Вірменія". Вона забезпечує повний цикл роботи, включно зі зберіганням та розподілом.

Також Вірменія співпрацює з Іраном, купуючи в нього паливо для роботи теплових електростанцій у рамках програми "Газ в обмін на електроенергію", яка діє до 2030 року. Щорічно республіка імпортує понад 2,6 млрд кубометрів газу, при цьому до 85% поставок припадає на Росію.

Минулого року повідомлялося, що Вірменія домовляється про будівництво нового енергоблоку АЕС із Францією замість Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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