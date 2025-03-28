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АНАЛІТИКА

Іран відповів на вимоги Трампа щодо нової ядерної угоди

 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран передав Сполученим Штатам відповідь на лист Дональда Трампа стосовно переговорів про нову ядерну угоду.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на іранське інформагентство IRNA.

«Офіційна відповідь включає лист, у якому була повністю викладена й передана іншій стороні наша точка зору щодо статус-кво і листа пана Трампа», - сказав глава МЗС.

Зазначається, що Трамп надіслав лист Ірану через ОАЕ 12 березня. Хоча зміст послання офіційно не розголошувався, президент США заявив, що попросив Тегеран розпочати переговори про нову ядерну угоду.

Політика Ірану, вказав Аракчі, полягає в тому, аби брати участь у непрямих переговорах, поки країна піддається «максимальному тиску» й військовим загрозам. «Непрямі переговори можуть тривати, як це було раніше», - сказав він.

Минулого тижня глава МЗС заявив, що нинішні переговори між Іраном та трьома європейськими країнами - Францією, Німеччиною і Британією - по суті є непрямими переговорами зі Сполученими Штатами.

Своєю чергою верховний лідер аятола Ірану Хаменеї заявив, що країна не вестиме переговори зі США, оскільки не вірить, що Вашингтон дотримуватиметься будь-яких договірних зобов'язань.

Нагадаємо, під час попередньої каденції, у 2018 році Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном.
Ключові теги: Іран, США
 

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