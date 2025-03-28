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Карні: США більше не є надійним партнером для Канади
09:17 28.03.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив 27 березня, що стара модель тісної економічної та безпекової співпраці з США завершена і країна більше не є надійним партнером для Канади.
«Я відкидаю будь-які спроби послабити Канаду», - сказав Карні на пресконференції в Оттаві. Він повідомив, що Канада готує у відповідь жорсткі торговельні заходи, коментуючи запроваджені США 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів з початку квітня.
На тлі торговельної війни Карні наголосив, що Канада повинна «різко скоротити залежність від США», переглянути безпекову й торгову угоду з Вашингтоном та переорієнтуватися на інші ринки.
Карні розповів, що Трамп звернувся з ініціативою провести телефонну розмову, під час якої він нагадає американському лідерові, що «співпраця та повага до суверенітету є основою партнерства».
«Очевидно, що США більше не є надійним партнером. Можливо, що за допомогою всеосяжних переговорів ми зможемо відновити елемент довіри», - заявив він.
Президент США Дональд Трамп раніше публічно натякав на можливість анексії Канади як 51-го штату США. Він також заявив, що в разі узгоджених дій Канади та ЄС проти США проти країн запровадять ще жорсткіших тарифи.
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