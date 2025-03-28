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Трамп висловив роздратування на адресу Волтца через витік інформації з чату в Signal та труднощі на спеціальних виборах в Конгресі - ЗМІ
09:08 28.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування радником з національної безпеки Майклом Волтцом через його роль у витоку інформації з групового чату Signal та ускладненням з виборами на його місце в Конгресі, повідомляє NBC News у п'ятницю посилаючись на два республіканських джерела, знайомих з ситуацією.
Трамп розгніваний тим, що Волтц додав головного редактора The Atlantiс Джеффрі Голдберга до групи, створеної для координації дій високопосадовців нацбезпеки. Цей інцидент викликав багатоденні суперечки в Білому домі.
"Окрім цього, Трамп стурбований тим, що гонка за заміну Волтца в Конгресі стає більш конкурентоспроможною, ніж повинна бути для республіканців. Спеціальні вибори у Флориді, що відбудуться наступного тижня, стали необхідними через призначення Волтца на адміністративну посаду", йдеться в повідомленні.
Попри те, що лідери Республіканської партії впевнені у перемозі кандидата Ренді Файна на цих виборах, Трамп переживає, що ця ситуація підсилює негативний наратив щодо партії.
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