Суд у США зобов'язав адміністрацію Трампа зберегти листування в Signal про атаки по хуситах у Ємені

Федеральний суддя США Джеймс Боасберг зобов'язав 27 березня адміністрацію президента Дональда Трампа зберегти всі повідомлення, надіслані через додаток Signal у період з 11 по 15 березня, які стосуються планування атак проти хуситів у Ємені.

У вівторок на федеральні відомства, причетні до чату Signal, подала до суду група з нагляду за діяльністю уряду «Американський нагляд» (American Oversight). Група стверджує, що використання програми, яка дозволяє автоматично видаляти повідомлення через певний проміжок часу, порушує федеральний закон про ведення діловодства.

«Ми вдячні за рішення судді зупинити будь-яке подальше знищення цих важливих записів. Громадськість має право знати, як приймаються рішення про війну і національну безпеку - і підзвітність не зникає лише тому, що повідомлення було налаштоване на автоматичне видалення», - заявила в.о. виконавчого директора American Oversight.

Генпрокурорка США Пем Бонді заявила, що суддя Боасберг не має права розглядати справи, пов'язані з адміністрацією Трампа, звинувативши його в упередженості. Сам Трамп раніше закликав до імпічменту Боасберга через інше рішення, яке забороняло депортацію венесуельських мігрантів.

Журнал The Atlantic у середу опублікував, як стверджується, повний текст листування високопоставлених американських чиновників, включаючи главу Пентагону та віцепрезидента США, у чаті месенджера Signal, до якого помилково включили головного редактора видання Джеффрі Голдберг.

У листуванні, зокрема, містяться такі дані, як час американських ударів по єменських хуситах та типи використаних для цих ударів літаків, а також попередня інформація про результати ударів.

Раніше міністр оборони СШАПіт Геґсет заявив, що ніхто в адміністрації президента США Дональда Трампа «не надсилав текстові повідомлення про воєнні плани» в месенджері Signal.

Геґсет назвав Ґолдберґа, який розповів про секретний чат у месенджері Signal, «брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом».

24 березня головний редактор американського журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберґ розповів, як команда президента Дональда Трампа з національної безпеки включила його в секретний чат, де обговорювалися удари по єменських хуситах. За його словами, обговорення відбувалося в месенджері Signal, який дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями. У чаті брали участь радник Трампа з національної безпеки Майк Волц (саме він надіслав Ґолдберґу запрошення), віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Геґсет та директорка Національної розвідки Тулсі Габбард.

Чат називався Houthi PC small group («Невелика група щодо хуті»). У ньому, як пише Ґолдберґ, користувач на ім'я Піт Геґсет опублікував дані «про майбутні удари по Ємену, включно з інформацією про цілі, зброю, яку США розгортатимуть, і послідовність атак».

У чаті журналіст з'явився під ініціалами JG. Він припускає, що його додали помилково замість якогось іншого високопосадовця Білого дому з такими ж ініціалами.

Спочатку Джеффрі Ґолдберґ не сприймав листування всерйоз, проте, коли в чат почали надходити повідомлення, Ґолдберґ зрозумів, що «розмова має високий рівень правдоподібності».