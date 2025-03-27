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Гілі спростував припущення про відмову США від командування силами НАТО в Європі
23:28 27.03.2025 |
Міністр оборони Британії Джон Гілі відкинув припущення про те, що США можуть відмовитися від вищого військового командування НАТО, посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Saceur), яку вони обіймали з моменту заснування Альянсу.
Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.
Гілі повідомив журналістам, що «Америка не відходить» від НАТО і що, як наслідок, «вакансій немає».
Як зазначається, чинний генерал Крістофер Каволі має завершити свою ротацію цього літа, і деякі ЗМІ припустили, що нова адміністрація США розглядає можливість відмови від цієї ролі в рамках ширшого відходу від Європи.
Однак нещодавній брифінг показав, що цю ідею було відхилено. Велика Британія особливо зацікавлена в тому, щоб США зберігали прихильність і участь у справах Європи, незважаючи на скептицизм багатьох членів команди президента США Дональда Трампа, йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа у рамках кампанії зі скорочення витрат Пентагону розглядає можливість відмовитися від традиційного призначення генерала армії США на пост Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.
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