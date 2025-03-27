Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп зняв кандидатку на посаду посла в ООН, бо боїться за голоси в Конгресі
23:16 27.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання кандидатури конгресменки Елізи Стефанік на посаду посла при ООН, фактично визнавши проблеми з незначною республіканською більшістю в Палаті представників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Американський президент заявив, що попросив Стефанік, "як одного з моїх найбільших союзників, залишитися в Конгресі".
Хоча він і написав, що у Палаті представників його партія "має дуже міцну більшість", але виступив проти того, "щоб хтось інший балотувався на місце Елізи" Стефанік.
"Є й інші люди, які можуть добре працювати в Організації Об'єднаних Націй. Тому Еліза залишиться в Конгресі, приєднається до команди лідерів Палати представників і продовжить боротися за наш дивовижний американський народ", - додав Трамп.
Зазначимо, що президент США номінував Стефанік ще в листопаді 2024 року - через лічені дні після оголошення своєї перемоги на виборах.
Але її схвалення в Конгресі загальмувало через мінімальну перевагу республіканців у Палаті представників, яка стала б ще меншою, якби Стефанік пішла з палати.
Рішення Трампа, про яке американські ЗМІ повідомили раніше в четвер із посиланням на свої джерела, підкреслюють труднощі, які має його адміністрація в ухваленні деяких рішень свого порядку денного через Конгрес.
Тим часом нещодавнє опитування показало, що більшість американських виборців загалом розчаровані людьми, яких президент США Дональд Трамп обрав на ключові посади у своїй адміністрації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ і «вантаж 200». Як зміг виїхати з України головний фігурант справи про корупцію в Києві
|Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Зеленський заявив про зрив Росією «енергетичного перемир'я» і закликав США відреагувати
|Гілі спростував припущення про відмову США від командування силами НАТО в Європі
|Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи і стосується всіх портів - МЗС
|Трамп зняв кандидатку на посаду посла в ООН, бо боїться за голоси в Конгресі
|США призупинили внески до Світової організації торгівлі
|Болгарія пропонує розмістити координаційний центр для моніторингу безпеки в Чорному морі
|Зеленський: Європу на переговорах мають представляти Франція та Британія
Бізнес
|Робомасажистка Анна: у Чехії запустили першого у світі масажного робота з ШІ Rocozyer, і він не жартує з целюлітом
|У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів