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АНАЛІТИКА

США призупинили внески до Світової організації торгівлі

 

Сполучені Штати Америки призупинили внески до Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки адміністрація Дональда Трампа намагається скоротити державні витрати. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

За даними датованого 21 лютого документа СОТ, який є у розпорядженні агентства, станом на кінець грудня 2024 року заборгованість Сполучених Штатів становила 22,7 млн швейцарських франків ($25,70 млн).

США роблять найбільший внесок у бюджет СОТ. Річний бюджет органу з контролю за торгівлею, що базується в Женеві, в 2024 році становив 205 млн швейцарських франків ($232,06 млн). На основі системи зборів, пропорційної частці США у світовій торгівлі, Штати мали внести близько 11% цієї суми.

За даними джерел Reuters, на засіданні СОТ щодо бюджету 4 березня делегат США повідомив, що платежі до бюджетів 2024 та 2025 років призупинено до перегляду внесків у міжнародні організації.

Джерело у сфері торгівлі підтвердило цю інформацію та повідомило, що СОТ розробляє "план Б" на випадок тривалої паузи у фінансуванні з боку США.

Згідно з правилами СОТ, будь-який член, який не сплачує внески понад рік, зазнає штрафних санкцій, які стають суворішими, чим довше не сплачуються внески.

Зараз США віднесені до першої з трьох категорій порушників. Це означає, що представники країни більше не можуть головувати в органах СОТ та отримувати офіційну документацію.

Станом на кінець 2024 року до цієї категорії входили ще п'ять країн-членів: Болівія, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Габон та Гамбія.

Загальна сума непогашених внесків становила 38,4 млн швейцарських франків ($43,47 млн), включно з невиплаченими внесками з 2024 року і раніше.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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