Болгарія пропонує розмістити координаційний центр для моніторингу безпеки в Чорному морі

Софія пропонує сформувати багатонаціональний морський координаційний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря і розмістити цей центр у Болгарії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Росен Желязков після сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі.

Як повідомляє пресслужба болгарського уряду, пропозиція полягає у тому, що центр забезпечуватиме постійне морське спостереження та раннє попередження про потенційні загрози, а також підвищуватиме стійкість критичної підводної інфраструктури в Чорному морі.

«Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства та здійснювати моніторингову діяльність - по повітрю і воді, а також критичної інфраструктури, а також усіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря», - сказав Желязков.

23-25 березня в Ер-Ріяді представники США провели двосторонні переговори на технічному рівні з українською делегацією. 25 березня Білий дім заявив, що з Україною у Саудівській Аравії, серед іншого, домовились про безпечне судноплавство у Чорному морі та розробити механізм заборони на удари по енергооб'єктах.