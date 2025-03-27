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США: Міністерство охорони здоров'я оголосило про скорочення тисячі працівників
23:02 27.03.2025 |
Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) оголосило про «радикальну реструктуризацію» і скорочення тисячі робочих місць.
Як йдеться у заяві міністерства, реструктуризація, як очікується, заощадить платникам податків 1,8 мільярда доларів на рік через скорочення 10 000 штатних працівників.
«У поєднанні з іншими зусиллями HHS, включаючи ранній вихід на пенсію, реструктуризація призводить до загального скорочення з 82 000 до 62 000 штатних працівників», - зазначають у відомстві.
Також повідомляється, що план реструктуризації об'єднає 28 нинішніх відділів HHS у 15 нових відділів, включаючи нову Адміністрацію здорової Америки, і централізує основні функції, такі як людські ресурси, інформаційні технології, закупівлі, зовнішні зв'язки та політика. Регіональні відділення скоротять з 10 до 5.
«Ми не просто зменшуємо бюрократичне розповсюдження. Цей Департамент зробить більше - набагато більше - за менших витрат для платників податків», - міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший.
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