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АНАЛІТИКА

Макрон про підтримку сил стримування з боку США: сподіваємося на краще, готуємось до гіршого

 

Президент Франції Емманюель Макрон, який працює над ідеєю розгортання міжнародних сил стримування в Україні, сподівається, що США у майбутньому нададуть підтримку цій ініціативі.

Про це Макрон сказав на брифінгу після саміту "коаліції рішучих" в Парижі у четвер, його слова наводить The Guardian.

Преса поцікавилась реакцією Макрона на коментарі посланника президента США Стіва Віткоффа про те, що відправка військ в Україну була б "абсурдною". Макрон відповів, що "ми повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Він висловив сподівання, що США приєднаються до європейських сил стримування - але також зазначив, що європейці повинні знати, що робити, якщо цього не станеться, та мають бути готовими діяти наодинці.

Макрон підкреслив, що США є "надійним" союзником, неодноразово вихваляючи президента Дональда Трампа за його бажання покласти край війні. Водночас він визнав, що позиції США і Франції можуть часом відрізнятися.

Макрон також заявив, що в найближчі години знову поговорить з Трампом.

Нагадаємо, Макрон провів телефонну розмову з Трампом перед тим, як прийняти у Парижі в четвер зустріч"коаліції рішучих".

Макрон також оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Франція, США
 

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