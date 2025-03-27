У Туреччині затримано близько 1 900 учасників протестів проти увʼязнення мера Стамбула

З початку демонстрацій через арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу було затримано 1 879 людей, 260 з них залишаються під вартою, повідомило 27 березня Міністерство внутрішніх справ країни.

У столиці Туреччини в четвер вранці студенти намагалися провести акцію біля воріт Близькосхідного технічного університету в Анкарі, але їх зустріли силовики. Почалося протистояння: студенти ховалися за барикадами з баків для сміття, поки поліція не пішла на штурм і не почала затримання. Поліція застосувала перцевий газ, пластикові кулі та водомети проти учасників протесту.

Міжнародні правозахисні організації закликають розслідувати випадки надмірного застосування сили поліцією.

Масові акції протесту в Туреччині розпочалися 19 березня після затримання мера Стамбула та членів його команди за звинуваченням у «створенні злочинної організації з метою отримання прибутку». У міністерстві юстиції Туреччини стверджують, що справа не має політичного характеру. Сам мер Стамбула назвав своє переслідування ударом по волі народу.

Опозиційна Республіканська народна партія закликала громадян до продовження протестів, тоді як Ердоган назвав демонстрації «шоу» і пригрозив учасникам юридичними наслідками.

Арешт Імамоглу за кілька днів до партійних праймеріз був сприйнятий опонентами Ердогана як спроба усунути конкурента. 23 березня лідер Народно-республіканської партії Туреччини Озгюр Озель повідомив, що на праймеріз за Імамоглу віддали свої голоси близько 15 мільйонів людей, і його висунуть кандидатом у президенти країни. Озель закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана ухвалити рішення про проведення дострокових виборів глави держави та поборотися на них із Екремом Імамоглу.

Імамоглу обіймає посаду мера Стамбула з березня 2019 року. Він вважається головним противником чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана в разі його повторного висунення на посаду. Вибори президента Туреччини заплановані на 2028 рік.