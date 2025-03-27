Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Панама планує видалити 128 суден з реєстру через посилення санкцій США
14:49 27.03.2025 |
Панама має намір скасувати реєстрацію 128 кораблів, які плавають під її прапором, після того, як США, їх союзники або ООН ввели санкції проти них, заявив високопосадовець.
Щонайменше 70 танкерів уже вивезено, і десятки інших підуть за ними, сказав Рамон Франко, генеральний директор торговельного флоту Панамського морського управління, яке контролює реєстр.
Він додав, що цей крок, який слідує за тогорічною обіцянкою штрафувати судна з чорного списку, призведе до втрати доходу на суму до $2 млн.
«Нам 100 років, і ми підраховуємо, - зазначив Франко в кулуарах морської конференції у Сингапурі. - Ми точно не залишимося позаду перед обличчям поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним із них».
Торговельні судна плавають під прапорами різних країн, які не обов'язково тісно пов'язані з правом власності. Так звані держави прапора зазвичай відіграють ключову роль у дотриманні галузевих стандартів безпеки, інспектуванні й сертифікації обладнання та екіпажу. Зі слів Франко, Панама - один з найбільших реєстрів прапорів у світі з понад 8 тис. суден.
Посилення обмежень нафтової й енергетичної промисловості росії та Ірану посилило контроль за операціями так званого тіньового флоту - старих і часто незастрахованих суден, які перевозять підсанкційні вантажі по всьому світу. Деякі «тіньові» кораблі вийшли зі встановлених реєстрів і звернулися до тих, хто відомий своєю поблажливістю, а деякі взагалі вирішили плавати без прапора.
Рішення Панами вилучити 128 суден також відбулося після змін, внесених країною в жовтні минулого року, які прискорили процес видалення судна з її реєстру. Франко сказав, що зараз процес займає від тижня до місяця, порівняно з п'ятьма-шістьма місяцями раніше.
На початку року стало відомо, що Барбадос із Панамою прийняли рішення позбавити свого прапора понад 100 танкерів «тіньового» флоту рф. Європейський Союз запровадив санкції проти 74 танкерів із «тіньового» флоту у рамках 16-го пакету антиросійських санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі
|ЄС не збирається послаблювати санкції проти РФ і підключати її банки до SWIFT — Euractiv
|США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Союзники України підготують ідеї щодо моніторингу перемир'я – Макрон
|Макрон про підтримку сил стримування з боку США: сподіваємося на краще, готуємось до гіршого
|Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні
|«У Білому домі панує відчуття, що Майк Волтц - ідіот». Головред Atlantic розповів BBC про скандал із чатом в Signal
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Макрон: в Україну вирушить франко-британська місія – працюватиме над посиленням армії
Бізнес
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо