Панама планує видалити 128 суден з реєстру через посилення санкцій США

Панама має намір скасувати реєстрацію 128 кораблів, які плавають під її прапором, після того, як США, їх союзники або ООН ввели санкції проти них, заявив високопосадовець.

Щонайменше 70 танкерів уже вивезено, і десятки інших підуть за ними, сказав Рамон Франко, генеральний директор торговельного флоту Панамського морського управління, яке контролює реєстр.

Він додав, що цей крок, який слідує за тогорічною обіцянкою штрафувати судна з чорного списку, призведе до втрати доходу на суму до $2 млн.

«Нам 100 років, і ми підраховуємо, - зазначив Франко в кулуарах морської конференції у Сингапурі. - Ми точно не залишимося позаду перед обличчям поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним із них».

Торговельні судна плавають під прапорами різних країн, які не обов'язково тісно пов'язані з правом власності. Так звані держави прапора зазвичай відіграють ключову роль у дотриманні галузевих стандартів безпеки, інспектуванні й сертифікації обладнання та екіпажу. Зі слів Франко, Панама - один з найбільших реєстрів прапорів у світі з понад 8 тис. суден.

Посилення обмежень нафтової й енергетичної промисловості росії та Ірану посилило контроль за операціями так званого тіньового флоту - старих і часто незастрахованих суден, які перевозять підсанкційні вантажі по всьому світу. Деякі «тіньові» кораблі вийшли зі встановлених реєстрів і звернулися до тих, хто відомий своєю поблажливістю, а деякі взагалі вирішили плавати без прапора.

Рішення Панами вилучити 128 суден також відбулося після змін, внесених країною в жовтні минулого року, які прискорили процес видалення судна з її реєстру. Франко сказав, що зараз процес займає від тижня до місяця, порівняно з п'ятьма-шістьма місяцями раніше.

На початку року стало відомо, що Барбадос із Панамою прийняли рішення позбавити свого прапора понад 100 танкерів «тіньового» флоту рф. Європейський Союз запровадив санкції проти 74 танкерів із «тіньового» флоту у рамках 16-го пакету антиросійських санкцій.