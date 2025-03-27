Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Польщі призупинив право просити про притулок на кордоні з Білоруссю
14:42 27.03.2025 |
Уряд Польщі прийняв постанову про тимчасове обмеження права на звернення за міжнародним захистом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Розпорядження уряду з'явилося в Законодавчому віснику в четвер і набуває чинності з дня публікації.
Обмеження права на подання заяви про надання міжнародного захисту було запроваджено на 60 днів з дня набуття чинності постанови. Воно діє на польсько-білоруському кордоні.
У середу ввечері прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив в X, що уряд ухвалить постанову про призупинення права на отримання притулку, як він і анонсував - "без жодної хвилини затримки".
Раніше в середу президент Анджей Дуда, який оголосив про підписання закону про обмеження права на притулок, сказав про це розпорядження.
"Пане прем'єр-міністре, я запрошую вас до виконання цього розпорядження і запрошую вас до активних дій на тему захисту польського кордону". - звернувся він до глави уряду.
В уряді Польщі раніше анонсували плани посилити патрулювання на польсько-білоруському кордоні через зростаючі гібридні загрози.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі
|ЄС не збирається послаблювати санкції проти РФ і підключати її банки до SWIFT — Euractiv
|США оцінять умови Росії щодо припинення вогню у Чорному морі - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Союзники України підготують ідеї щодо моніторингу перемир'я – Макрон
|Макрон про підтримку сил стримування з боку США: сподіваємося на краще, готуємось до гіршого
|Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні
|«У Білому домі панує відчуття, що Майк Волтц - ідіот». Головред Atlantic розповів BBC про скандал із чатом в Signal
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Макрон: в Україну вирушить франко-британська місія – працюватиме над посиленням армії
Бізнес
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо