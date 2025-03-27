Голова TotalEnergies «не здивується», якщо «Північний потік» знову запрацює

Генеральний директор нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне не здивується, якщо деякі гілки "Північного потоку" знову запрацюють і заявив, що Центральна Європа не зможе повністю відмовитися від газу РФ.

Про це пише агентство Reuters.

Так, за його словами, Європа й надалі потребуватиме певного обсягу російського газу, щоб її промисловість залишалася конкурентоспроможною.

Росія постачала газ до Німеччини десятиліттями, поки у 2022 році спочатку не скоротила, а потім повністю не припинила поставки через "Північний потік".

Три з чотирьох гілок газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" були пошкоджені вибухами, тоді як одна залишилася неушкодженою, але ніколи не використовувалася.

"Я не здивуюся, якщо два з чотирьох газопроводів повернуться в експлуатацію, але не всі чотири", - заявив глава TotalEnergies Патрік Пуянне на галузевій конференції в Берліні.

Він визнав, що європейська стратегія диверсифікації енергопостачання є логічною, але застеріг, що Європа не повинна опинитися у подібній залежності від США.

"Цікаво буде побачити, чи зможемо ми відмовитися від дешевого російського газу, чи ні", - сказав Пуянне, наголосивши, що дешева енергія є ключовою для європейської промисловості, особливо в Німеччині.

"Я думаю, що Центральна Європа не зможе повністю від нього відмовитися", - додав він.