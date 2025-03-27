Кім Чен Ин підсилив Росію ще 3000 військових - Сеул

Північна Корея, імовірно, відправила ще три тисячі військових на підтримку Росії у війні проти України, повідомляє у четвер, 27 березня, південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі.

Чотири тисячі втрат, три тисячі - поповнення

За його даними, з близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених у Курську область, КНДР втратила чотири тисячі бійців, а ще близько трьох тисяч або більше додатково розгорнула на території Росії в січні й лютому.

Наприкінці лютого розвідувальна служба Південної Кореї повідомила про другу хвилю відправки КНДР своїх військ на Курщину, втім даних про точні масштаби розгортання сил у Сеула тоді не було.

Крім відправки військ, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує постачати Росії боєприпаси та зброю у великих обсягах, включаючи ракети малої дальності, самохідні гаубиці й ракетні установки.