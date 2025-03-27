Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кім Чен Ин підсилив Росію ще 3000 військових - Сеул

 

Північна Корея, імовірно, відправила ще три тисячі військових на підтримку Росії у війні проти України, повідомляє у четвер, 27 березня, південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі.

Чотири тисячі втрат, три тисячі - поповнення

За його даними, з близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених у Курську область, КНДР втратила чотири тисячі бійців, а ще близько трьох тисяч або більше додатково розгорнула на території Росії в січні й лютому.

Наприкінці лютого розвідувальна служба Південної Кореї повідомила про другу хвилю відправки КНДР своїх військ на Курщину, втім даних про точні масштаби розгортання сил у Сеула тоді не було.

Крім відправки військ, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує постачати Росії боєприпаси та зброю у великих обсягах, включаючи ракети малої дальності, самохідні гаубиці й ракетні установки.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1777  0,05 0,11 41,7931  0,06 0,15
EUR 44,5038  0,12 0,26 45,2373  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,12 0,29 41,4850  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес