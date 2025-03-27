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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Трамп пригрозив ЄС і Канаді новими тарифами, якщо ті почнуть спільно захищатись
10:08 27.03.2025 |
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Канаді і Європейському Союзу ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у дописі у своїй соцмережі Truth Social.
Американський президент пригрозив посилити свої економічні заходи проти ЄС і США, якщо вони скоординовано відреагують на запроваджені ним тарифи.
"Якщо Європейський Союз працюватиме з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, щодо них обох будуть застосовані масштабні Тарифи, набагато масштабніші, аніж зараз плануються, щоб захистити найкращого друга, який будь коли був у тих обох країн!", - написав Трамп.
Нагадаємо, Трамп підтвердив, що з 2 квітня запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.
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