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АНАЛІТИКА

Швеція анонсувала «найбільший план із переозброєння з часів Холодної війни»

 

Швеція планує збільшити свої витрати на оборону до 3,5% від ВВП - про це повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон 26 березня.

«Швеція та Європа стикаються з абсолютно новим середовищем безпеки. Ось чому сьогодні ми оприлюднили найбільший план військового переозброєння Швеції з часів холодної війни», - написав він у соцмережі X (Twitter).

За словами Крістерссона, оборонні видатки його країни вже перевищують 2%, але цього недостатньо. Він назвав метою Стокгольму домагатися вищого показника на саміті НАТО в Гаазі.

«Сьогодні ми представили амбітний план, спрямований на підвищення витрат Швеції на оборону приблизно до 3,5 відсотка ВВП до 2030 року. План передбачає забезпечені позикою інвестиції на суму приблизно 300 мільярдів шведських крон (понад 27,7 мільярда євро - ред.)», - додав голова уряду.

Лідери країн Євросоюзу 6 березня на саміті в Брюсселі схвалили плани різкого збільшення військових витрат після того, як адміністрація президента США дала зрозуміти, що в майбутньому Європі в питаннях оборони доведеться покладатися на власні сили.

Держави ЄС затвердили послаблення бюджетних обмежень, які дають змогу збільшити військові витрати. За підрахунками Єврокомісії, таким чином може бути вивільнено 650 мільярдів євро.

Учасники саміту також ухвалили пропозицію Єврокомісії про кредитний фонд для країн ЄС на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в оборону.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО витрачати більше на оборону, скаржачись, що європейські країни недостатньо платять за власну оборону, і часто ставив під сумнів довгострокову життєздатність НАТО.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Швеція
 

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