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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що може знизити мита для Китаю заради угоди щодо TikTok

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий зменшити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайською компанією ByteDance щодо продажу TikTok.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як нагадало агентство, ByteDance має час до 5 квітня, щоб знайти не китайського покупця TikTok, інакше додаток буде заблокований у США з міркувань національної безпеки за законом, який мав набути чинності ще в січні 2024 року.

Однак Трамп заявив, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо угода щодо додатку не буде досягнута. Він визнав, що Китай відіграватиме важливу роль в укладенні будь-якої угоди, в тому числі в її схваленні.

"Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це було зроблено", - сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, в середині січня доступ до TikTok у США мали закрити з міркувань нацбезпеки і процес вже розпочинався, проте Трамп з поверненням до Білого дому відтермінував заборону ще на 75 днів.

За рішенням, ухваленим за колишньої адміністрації Джо Байдена, платформі необхідно знайти зареєстрованого у США покупця, щоб уникнути заборони.

У ЗМІ потрапляла інформація, що таким покупцем міг би стати Ілон Маск та що у Китаї розглядали це як допустиму поступку. У керівництві платформи, втім, називали ці чутки безпідставними.

Втім, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні платформи TikTok.
Ключові теги: США, Китай
 

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