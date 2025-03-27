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Трамп каже, що може знизити мита для Китаю заради угоди щодо TikTok
09:13 27.03.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий зменшити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайською компанією ByteDance щодо продажу TikTok.
Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Як нагадало агентство, ByteDance має час до 5 квітня, щоб знайти не китайського покупця TikTok, інакше додаток буде заблокований у США з міркувань національної безпеки за законом, який мав набути чинності ще в січні 2024 року.
Однак Трамп заявив, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо угода щодо додатку не буде досягнута. Він визнав, що Китай відіграватиме важливу роль в укладенні будь-якої угоди, в тому числі в її схваленні.
"Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це було зроблено", - сказав Трамп журналістам.
Нагадаємо, в середині січня доступ до TikTok у США мали закрити з міркувань нацбезпеки і процес вже розпочинався, проте Трамп з поверненням до Білого дому відтермінував заборону ще на 75 днів.
За рішенням, ухваленим за колишньої адміністрації Джо Байдена, платформі необхідно знайти зареєстрованого у США покупця, щоб уникнути заборони.
У ЗМІ потрапляла інформація, що таким покупцем міг би стати Ілон Маск та що у Китаї розглядали це як допустиму поступку. У керівництві платформи, втім, називали ці чутки безпідставними.
Втім, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні платформи TikTok.
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