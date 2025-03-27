Spiegel знайшов у мережі персональні дані посадовців адміністрації Трампа

Німецький журнал Der Spiegel провів розслідування та виявив, що номери телефонів і електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок деяких керівників служби безпеки Дональда Трампа були доступні в мережі.

Про це із посиланням на розслідування пише "Європейська правда".

Розслідування журналу виявило, що в мережі містяться дані радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета.

Як зазначається, інформація була зібрана через комерційні пошукові системи людей та оприлюднені в мережі дані користувачів.

Багато з цих номерів та адрес досі активно використовуються. Вони пов'язані з акаунтами в соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності.

Телефонні номери, своєю чергою, відповідають профілям у WhatsApp і Signal.

У розслідуванні наголосили, що це свідчить про нову серйозну вразливість у системі безпеки Вашингтона.

Через ці загальнодоступні дані ворожі спецслужби могли б отримати доступ до пристроїв і переписки шляхом встановлення шпигунських програм. Не виключено, що іноземні агенти могли стежити за спілкуванням, коли Габбард, Волц і Гегсет вели обговорення військового удару у чаті Signal.

Наразі незрозуміло, чи обговорення велося саме через акаунти Signal, прив'язані до приватних номерів, а Габбард відмовилася давати коментарі.

Водночас журнал встановив, що станом на середу, 26 березня, прив'язані до Signal номери Габбард і Волца все ще були доступні онлайн.

Контактні дані Габбард, Гегсета й Волтца частково були знайдені у відкритих базах, частково - в численних витоках паролів. Витоки паролів - поширене явище в інтернеті. Наприклад, у 2019 році дослідник Трой Хант виявив на хакерському форумі понад 773 млн електронних адрес і понад 21 млн паролів.

Відтоді відбулися нові витоки - хакери постійно складають нові бази, щоб продати їх.

Дані міністра оборони Гегсета журналісти знайшли через комерційний сервіс контактних даних, який зазвичай використовують компанії для маркетингу та підбору персоналу.

Досить було вказати посилання на його профіль у LinkedIn - і система видала номер мобільного та Gmail-адресу.

Ця адреса й паролі до неї були знайдені більш ніж у 20 відкритих витоках. Із відкритих джерел видно, що адреса використовувалась до недавнього часу, зазначили у розслідуванні.

А його мобільний номер був прив'язаний до акаунта в WhatsApp, який, імовірно, нещодавно видалили.

Мобільний номер і пошту Волца також вдалося знайти через той сервіс.

За даними журналістів, Габбард виявилась обережнішою й, схоже, заблокувала свої дані в деяких сервісах, які містили інформацію про її колег.

Однак її електронна пошта все одно з'являється на сайтах, зокрема WikiLeaks і Reddit.

Загалом її e-mail знайдено більш ніж у десяти витоках. В одному з них - також номер телефону, який, після відновлення, привів до активних акаунтів у WhatsApp та Signal.

Журналісти додали, що проінформували Габбард, Волца та Гегсета щодо інформації. Також вони не перевіряли, чи паролі до електронних скриньок все ще працюють.

Нагадаємо, інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки Волц помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу, 26 березня, опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".