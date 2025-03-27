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Канада обіцяє відповідь на тарифи Трампа та готується до торговельної битви
08:56 27.03.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна незабаром відреагує на нові тарифи на імпортні автомобілі, оголошені президентом США Дональдом Трампом, і може запровадити відповідні заходи проти Сполучених Штатів.
Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Карні назвав крок Трампа "прямою атакою" і повідомив журналістам, що в четвер, 27 березня, скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб прийняти рішення про відповідь.
"Ми будемо захищати наших робітників, ми будемо захищати наші компанії, ми будемо захищати нашу країну, і ми будемо захищати її разом", - заявив він.
Відповідаючи на запитання, коли Канада відреагує, Карні сказав: "Це станеться незабаром, у нас є варіанти. Ми можемо запровадити відповідні тарифи".
Окрім цього, Карні повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Онтаріо Дугом Фордом, який раніше заявив журналістам, що "ми зробимо все можливе, щоб завдати якомога більше болю американському народу, не завдаючи при цьому болю канадському населенню".
Форд повідомив журналістам, що незабаром він буде говорити з іншими дев'ятьма провінціями щодо скоординованої відповіді.
"У нас є два варіанти - або ми здамося як країна, і він переїде нас 15 разів і отримає те, що хоче, або ми відчуємо трохи болю і будемо боротися так, як ніколи не боролися раніше. Я віддаю перевагу останньому - я вірю в боротьбу", - сказав він.
Нагадаємо, Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.
Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі.
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