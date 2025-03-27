Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада обіцяє відповідь на тарифи Трампа та готується до торговельної битви

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна незабаром відреагує на нові тарифи на імпортні автомобілі, оголошені президентом США Дональдом Трампом, і може запровадити відповідні заходи проти Сполучених Штатів.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Карні назвав крок Трампа "прямою атакою" і повідомив журналістам, що в четвер, 27 березня, скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб прийняти рішення про відповідь.

"Ми будемо захищати наших робітників, ми будемо захищати наші компанії, ми будемо захищати нашу країну, і ми будемо захищати її разом", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, коли Канада відреагує, Карні сказав: "Це станеться незабаром, у нас є варіанти. Ми можемо запровадити відповідні тарифи".

Окрім цього, Карні повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Онтаріо Дугом Фордом, який раніше заявив журналістам, що "ми зробимо все можливе, щоб завдати якомога більше болю американському народу, не завдаючи при цьому болю канадському населенню".

Форд повідомив журналістам, що незабаром він буде говорити з іншими дев'ятьма провінціями щодо скоординованої відповіді.

"У нас є два варіанти - або ми здамося як країна, і він переїде нас 15 разів і отримає те, що хоче, або ми відчуємо трохи болю і будемо боротися так, як ніколи не боролися раніше. Я віддаю перевагу останньому - я вірю в боротьбу", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.

Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі.
Ключові теги: Канада, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес