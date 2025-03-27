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АНАЛІТИКА

В Європі немає альтернативи силам ядерного стримування США - Рютте

 

Для європейських союзників по НАТО не існує альтернативи для «ядерної парасольки», яку їм надають США.

Про це сьогодні у Польщі під час спілкування із слухачами Варшавської школи економіки сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я з повагою ставлюся до французького, а також британського ядерного стримування. Вони важливі. Французькі засоби формально знаходяться за межами НАТО, Велика Британія більше пов'язана з НАТО. Але немає альтернативи для ядерної парасольки, яку нам надають США, якщо подивитися на кількість боєголовок, спрямованих проти нас, з Росії і, до речі, з Китаю, який отримає тисячі боєголовок до 2030 року. Єдине надійне ядерне стримування й головна гарантія нашої свободи - це США. Не існує шляху, яким французи й британці можуть це замінити», - зазначив Рютте.

Він зауважив, що наявність у Франції та Великої Британії таких спроможностей та власних засобів ядерного стримування дуже важлива, але ще раз наголосив, що ці засоби стримування не є альтернативою для американських.

«Я знаю, що в Європі багато людей запитують - чи США залишаються з нами, чи вони віддані НАТО та Статті 5 (Вашингтонського договору - ред.). Можна переглянути, що відбувалося два-три тижні тому, коли Овальний кабінет відвідував (президент Франції) Макрон, як там був (прем'єр-міністр Великої Британії) Стармер, мій візит до Овального кабінету. Під час всіх цих візитів США чітко зазначили й підтвердили власні зобов'язання перед НАТО та за Статтею 5», - наголосив Рютте.

Він висловив впевненість: США усвідомлюють, що їх власна колективна оборона пов'язана з євроатлантичним театром, включаючи цілі, яких би США хотіли досягти в Індо-Тихоокеанському регіоні. При тому, що внесок США складає більше половини всієї економіки Альянсу, перебування США разом у складі 32-х союзників є незамінним для успішного глобального проєктування сили як НАТО, так і самої Америки.

Керівник Альянсу нагадав, що єдиний раз в історії Стаття 5-та Вашингтонського договору застосовувалася в інтересах США, після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Після цього союзники були разом із США в операціях в Афганістані та в Іраку.

«Це колективна історія, це колективне майбутнє, це колективне розуміння. Американський президент дуже чітко висловився, що він відданий НАТО та Статті 5-й», - додав Рютте.
Ключові теги: ЄС, США
 

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