ЄС посилює планування готовності на випадок криз та загроз

Європейський Союз представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Стратегію представили на тлі того, що Європейський Союз стикається з дедалі складнішими кризами та викликами, які не можна ігнорувати.

"Від зростаючої геополітичної напруженості та конфліктів, гібридних загроз та загроз кібербезпеки, іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань до зміни клімату та збільшення кількості стихійних лих - ЄС повинен бути готовим захистити своїх громадян та ключові суспільні функції, які мають вирішальне значення для демократії та повсякденного життя", - йдеться у повідомленні.

Єврокомісарка з питань соціальних прав і готовності Роксана Мінзату заявила, що Євросоюз хоче "поговорити з нашими громадянами всіх поколінь", щоб переконатися, що вони "оснащені, кваліфіковані, готові" реагувати на відключення електроенергії, стихійні лиха та інші потенційні проблеми.

У Єврокомісії зазначили, що антикризове управління ЄС є "здебільшого реактивним, а не проактивним", з недостатніми інструментами для раннього виявлення ризиків і фрагментарними механізмами реагування.

Стратегія пропонує 30 заходів, серед яких розробка "мінімальних критеріїв готовності" для основних послуг, збільшення запасів критично важливого обладнання та матеріалів, а також заохочення громадськості до прийняття практичних заходів, включаючи "підтримання необхідних запасів протягом щонайменше 72 годин у надзвичайних ситуаціях".