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АНАЛІТИКА

Більшість американців розчарована призначеннями в адміністрації Трампа

 

Більшість американських виборців загалом розчаровані людьми, яких президент США Дональд Трамп обрав на ключові посади у своїй адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування на замовлення телеканалу NBC News.

В опитуванні 52% респондентів заявили, що в цілому розчаровані людьми, яких президент США призначив очолити міністерства і федеральні відомства. Натомість 45% сказали, що в цілому задоволені вибором.

Ці числа досить близькі до загального рейтингу схвалення Дональда Трампа: 47% зареєстрованих виборців схвалюють його роботу, а 51% - не схвалюють.

Як зазначає NBC News, відсоток американців, які не схвалюють призначення в адміністрацію Трампа, вищий, ніж на початку його першого терміну (тоді таких було 44%).

Опитування виявило помітний розкол між прихильниками Республіканської та Демократичної партій.

88% виборців-республіканців кажуть, що задоволені кандидатурами Трампа в його другій адміністрації, а 95% демократів кажуть, що розчаровані його вибором. І лише 10% виборців-республіканців заявили, що розчаровані кадрами Трампа, а 4% виборців-демократів сказали, що задоволені його вибором.

Опитування NBC News проводилося до публікації The Atlantic, згідно з якою посадовці адміністрації Трампа обговорювали удар по хуситах у Ємені у месенджері Signal, куди випадково додали журналіста.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу журналіста у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Ключові теги: США
 

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